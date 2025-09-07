Verbotene Baggerarbeiten in Senden: Wasser nicht verunreinigt

Anfang März beendete das Landratsamt verbotene Baggerarbeiten auf einem Betriebsgelände in Senden. Das dort ansässige Unternehmen wollte nach Angaben der Behörde eine Lagerfläche anlegen, baggerte dazu Kies aus und baute Humus in die Löcher ein. Das Landratsamt fürchtete, dass Wasser im Schutzgebiet dadurch verunreinigt werden könnte. Das Unternehmen musste ein Gutachten bezahlen, dessen Ergebnis nun vorliegt.

Keine Grundwasser nach verbotenen Baggerarbeiten in Senden nicht verunreinigt

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt Philipp Schneider, Leiter des Bereichs Wasserrecht im Landratsamt Neu-Ulm, mit, dass das Grundwasser nicht verunreinigt wurde. Das Gutachten habe ergeben, dass eine Gefährdung insbesondere der Wasserversorgung in Senden ausgeschlossen sei. Das Erdmaterial, das in die Baggerlöcher eingebracht worden sei, halte sämtliche Grenzwerte ein. „Auch an weiteren Pegeln im Zustrom zur Wasserversorgung der Stadt Senden konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden“, berichtet Schneider weiter.

Das Betriebsgelände befindet sich auf der Gemarkung Wullenstetten in der weiteren Wasserschutzzone W III B des Wasserschutzgebiets der Stadt Senden.