TSV Illertissen feiert große Erfolge bei den Bayerischen Turn-10-Meisterschaften

Ein herausragender Tag für den TSV Illertissen: Bei den Bayerischen Turn-10-Meisterschaften Ende Juli in Pfaffenhofen an der Ilm zeigten die Turnerinnen und Trainerinnen ihr ganzes Können und brachten großartige Ergebnisse mit nach Hause. Sechs Turnerinnen sowie zwei der Trainerinnen hatten sich zuvor für diesen Wettkampf qualifiziert – und alle erreichten Plätze in den Top zehn.

Es gab gleich fünf Podestplätze

Besonders stolz ist der TSV auf die fünf Podestplätze, die seine Athletinnen erkämpfen konnten. In der Altersklasse 35–44 Jahre standen die beiden Trainerinnen sogar ganz oben auf dem Treppchen: Christina Hoyer-Krause holte den ersten Platz, direkt gefolgt von Elena Gutser auf dem zweiten Platz. Auch in der Altersklasse 18–34 Jahre war der TSV Illertissen stark vertreten. Carolin Zach sicherte sich souverän den ersten Platz, ihre Schwester Sara Zach glänzte mit einem tollen dritten Platz und Lavina Morhard komplettierte das Ergebnis mit Rang fünf.

Valentina Weser zeigte ihr großes Talent.

In der Altersklasse zwölf bis 13 Jahre zeigte Valentina Weser ihr großes Talent und erturnte sich ebenfalls den ersten Platz. Die jüngsten TSV-Turnerinnen starteten in der Altersklasse zehn bis elf Jahre und belegten sehr gute Plätze in den Top zehn: Anna Escher wurde Fünfte, Johanna Speiser erreichte den siebten Platz. Der TSV Illertissen ist unglaublich stolz auf alle seine Turnerinnen und ihre beeindruckenden Leistungen. Mit diesen Erfolgen unterstreicht die Abteilung Gerätturnen olympisch einmal mehr ihre hohe Leistungsdichte und die hervorragende Nachwuchsarbeit, die auch künftig für positive Schlagzeilen sorgen dürfte.

