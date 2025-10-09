Illertisser Einradfahrer bei Deutschen Meisterschaften erfolgreich

Dieses Jahr nahmen sechs EinradfahrerInnen des Radsportvereins Illertissen an den Deutschen Meisterschaften sowie zwei Einradfahrerinnen am Deutschen Nachwuchscup für die unter Elfjährigen in Bottrop teil. Knapp 150 Einradfahrerinnen hofften, dass die am Samstagmorgen sehr nasse Bahn für die beiden regensensiblen Wettbewerbe durch den kräftigen Wind bald abtrocknet. Glücklich, wer auf nasser Bahn im Vorfeld trainiert hatte und mit diesen Bedingungen bereits vertraut war. Während der IUF-Slalom trotz eines zweiten Regenschauers von den meisten Teilnehmerinnen im Laufe des Tages bei trockenem Untergrund absolviert wurde, hieß es beim Radlauf für einen besseren Gripp auf dem Reifen: her mit Oma’s Wollsocken und über die Schuhe streifen. Über den Sonnenschein am Samstagnachmittag und Sonntag freuten sich auch die bis dahin zitternden und in Wolldecken gehüllten Zuschauer.

Acht erste und weitere Podest-Plätze für den RSV.

Im Nachwuchscup freuten sich Julia Dein und Lisa Küchle über ihre Podestplatzierungen. Insgesamt gelangen den Illertissern in den Altersklassenwertungen mit acht ersten Plätzen, zehn zweiten Plätzen sowie fünf bronzenen Platzierungen ein sehr gutes Ergebnis. Im IUF-Slalom der Damen konnte der RSV Illertissen drei von acht möglichen Expert-Finalisten stellen. In einem spannenden Finale wurde Jennifer Ruess Deutsche Vizemeisterin im IUF-Slalom. Hannah Lehner folgte auf Platz fünf. Sarah Lehner belegte Platz sechs

Jennifer Ruess im Finale 50 Meter Einbein zweitplatziert.

Jennifer Ruess schaffte auch beim 50 Meter Einbein den Einzug ins Expert-Finale, das sie ebenfalls als Deutsche Vizemeisterin abschloss. Weitere Expert-Finalteilnahmen konnten Hannah Lehner beim 400 Meter- und 800 Meter-Rennen sowie Simon Thoma im 30 Meter Radlauf, 400 Meter- und 800 Meter-Rennen für sich verbuchen.

