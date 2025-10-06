Für die Artenvielfalt: Schüler rechen Riedgras

Am Illertal-Gymnasium Vöhringen (IGV) ist es schon jahrelange Tradition, dass bald nach Schuljahresbeginn für die Biologiekurse der Oberstufe Naturschutz in der Praxis auf dem Programm steht. Neulich waren deshalb 38 angehende Abiturientinnen und Abiturienten aus dem neuen 13. Jahrgang des G9 mit Gummistiefeln, Rechen und Heugabeln im Obenhauser Ried einen Vormittag lang bei der Arbeit.

Einleitend hatte Ralf Schreiber, der Kreisvorsitzende im Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), den jungen Leuten den Zweck ihrer Arbeit erklärt: Das Riedgras muss einmal im Jahr gemäht werden, um zu verhindern, dass die Landschaft verbuscht und ihren einzigartigen Charakter als Moor verliert. Diese Arbeit hatten Aktive des LBV bereits mithilfe von kleinen „Oldtimer“-Traktoren erledigt. Für das Team des IGV galt es nun, das abgemähte Gras mit dem Rechen anzuhäufen und dann mit Gabeln auf bereitliegende Planen aufzuschichten.

Pflege sichert seltenen Pflanzen und seltenen Insekten Lebensraum

Nachdem übliche Transportwägen im Moor einsinken würden, werden die mit dem Mähgut gefüllten Planen anschließend von den Traktoren aus den Moorwiesen herausgeholt und damit kann es auf festem Grund verladen und abtransportiert werden. Nach dem Motto „Viele Hände – schnelles Ende“ war so nach Erledigung der Arbeiten noch Gelegenheit für den LBV-Vorsitzenden, den IGV- Biologinnen und –Biologen einige Besonderheiten des Naturschutzgebietes im Obenhauser Ried zu erklären und teilweise auch in der Praxis zu zeigen. So erklärte Ralf Schreiber, dass dank dieser Riedpflegemaßnahmen in dem Flora-Fauna-Habitat (FFH) seltene Pflanzen wie beispielsweise der „Gewöhnliche Teufelsabbiss“ wachsen, die wiederum von den Raupen des stark gefährdeten „Goldenen Scheckenfalters“ als Futter benötigt werden. Darüber hinaus zeigte Schreiber auch die natürliche Riedpflege: In einem Bereich des Obenhauser Rieds werden Wasserbüffel als Weidetiere gehalten, die das karge Riedgras als Futter brauchen. (wis)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!