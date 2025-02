Baustellen in Egg: In den nächsten Monaten ist Geduld gefragt

Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen in den kommenden Monaten rund um Egg und die umliegenden Ortschaften mehr Zeit und vor allem gute Nerven. Am Montag, 10. Februar, beginnen in der Inneberger Straße in Egg umfassende Sanierungsarbeiten des Regenwasserkanals und der Trinkwasserleitung. Der Bereich zwischen der Einfahrt zum Musikheim und dem Mühlbach muss dafür voll gesperrt werden, der Verkehr durchs Günztal wird währenddessen weiträumig umgeleitet. Und es kommt noch dicker.

