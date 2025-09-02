Verkehrsunfall bei Ingstetten: 19-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Ein junge Autofahrerin hat am Montagabend auf der Staatstraße St 2019 nahe Ingstetten die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das führte zu einem Unfall, bei dem die 19-Jährige nach Polizeiangaben leicht verletzt wurde.

Über den Unfallhergang berichtet die Polizei, dass das Auto zunächst mit der Außenschutzplanke kollidierte, anschließend überschlug sich der Wagen. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 7500 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei vor Ort. (AZ)