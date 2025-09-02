Icon Menü
Verkehrsunfall bei Ingstetten: 19-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Roggenburg-Ingstetten

Verkehrsunfall bei Ingstetten: 19-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Eine junge Frau verliert auf der Staatstraße bei Ingstetten die Kontrolle über ihren Wagen. Sie wird bei dem Unfall leicht verletzt, der PKW stark beschädigt.
    Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Straßenmeisterei waren am Montagabend wegen eines Verkehrsunfalls nahe des Roggenburger Ortsteils Ingstetten im Einsatz.
    Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Straßenmeisterei waren am Montagabend wegen eines Verkehrsunfalls nahe des Roggenburger Ortsteils Ingstetten im Einsatz. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein junge Autofahrerin hat am Montagabend auf der Staatstraße St 2019 nahe Ingstetten die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das führte zu einem Unfall, bei dem die 19-Jährige nach Polizeiangaben leicht verletzt wurde.

    Über den Unfallhergang berichtet die Polizei, dass das Auto zunächst mit der Außenschutzplanke kollidierte, anschließend überschlug sich der Wagen. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 7500 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei vor Ort. (AZ)

