Zwei Autos stoßen in Altenstadt zusammen: Hoher Schaden

Kurz nach 16 Uhr kam es am Freitag in Altenstadt zu einem Verkehrsunfall in der Memminger Straße. Ein von Süden kommender Wagen wollte nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen und stieß mit einem entgegen kommenden SUV zusammen.

Verletzt wurde ersten Auskünften zufolge niemand; die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Die Feuerwehr Altenstadt sperrte die Straße für die polizeiliche Unfallaufnahme und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich.