Verkehrsunfall in Altenstadt: Pkw kollidiert mit SUV auf Memminger Straße

Altenstadt

Zwei Autos stoßen in Altenstadt zusammen: Hoher Schaden

Beim Abbiegen knallt ein Pkw auf der Memminger Straße gegen einen SUV. Die Feuerwehr sperrt die Straße und übernimmt Aufräumarbeiten.
Von Wilhelm Schmid
    Der Schaden an den beiden Unfallfahrzeugen ist beträchtlich.
    Der Schaden an den beiden Unfallfahrzeugen ist beträchtlich. Foto: Wilhelm Schmid

    Kurz nach 16 Uhr kam es am Freitag in Altenstadt zu einem Verkehrsunfall in der Memminger Straße. Ein von Süden kommender Wagen wollte nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen und stieß mit einem entgegen kommenden SUV zusammen.

    Verletzt wurde ersten Auskünften zufolge niemand; die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Die Feuerwehr Altenstadt sperrte die Straße für die polizeiliche Unfallaufnahme und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich.

