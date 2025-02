Verkehrsunfall mit Verletztem: Polizei fahndet mit Hubschrauber

In den frühen Morgenstunden wurde am Sonntag ein verunfallter Audi gemeldet, der zuvor in der Olgishofer Straße mit einem Betonpfosten einer Gartenmauer kollidiert war. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen 16-jährigen Mann fest, der sich durch den Zusammenstoß nicht unerheblich verletzte. Entgegen der Aussagen des jungen Mannes wies die Spurenlage eindeutig darauf hin, dass es sich bei ihm um den Fahrzeugführer handelte. Er war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der junge Mann wies darauf hin, dass ein weiterer Fahrzeuginsasse flüchtig sei. Da auch bei ihm davon auszugehen war, dass er nicht unerheblich verletzt war, wurde eine weiträumige Fahndung mitsamt Suchhunden sowie einem Hubschrauber eingeleitet, jedoch erfolglos.

Am Fahrzeug waren auch falsche Kennzeichen angebracht. Ob diese zuvor entwendet oder gefälscht wurden, muss noch geklärt werden. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Der 16-Jährige wurde mit einer Schienbeinfraktur und Gesichtsverletzungen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Den jungen Mann erwarten diverse Anzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Mitfahrer machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon 08331/1000 zu melden. (AZ)