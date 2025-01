Berufsbildungszentrum in Memmingen Schulleiter über Müll-Problem auf Parkplatz: „Das ist ein echtes Ärgernis für uns“

Zuletzt quollen die Abfallbehälter auf dem Areal am BBZ in Memmingen über. Was die Stadt unternimmt und warum teils Spritzen und Alkoholflaschen zu finden sind.