Versuchter Banküberfall auf Sparkasse: „Unser Sicherheitskonzept hat funktioniert“

Am Tag danach ist wieder Routine eingekehrt in der Weißenhorner Geschäftsstelle der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen. Ein Mann mit einer Schreckschusspistole hat am späten Montagvormittag wie berichtet versucht, die Bank an der Hauptstraße zu überfallen. Er scheiterte jedoch am Alarmsystem des Kreditinstituts - mehrere Polizisten waren so schnell vor Ort, dass sie den Mann direkt festnehmen konnten. Beute machte der 63-Jährige nicht, verletzt wurde niemand. „Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es den Umständen entsprechend soweit gut“, teilte eine Sprecherin der Sparkasse am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Jens Noll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sparkasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis