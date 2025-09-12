Verwerten statt verderben lassen: Heimisches Obst im Landkreis kostenlos ernten

Herbstzeit ist Erntezeit – auch bei den Obstbäumen im Landkreis Neu-Ulm. Oftmals tragen diese mehr Früchte als abgeerntet werden können. Die Folge: Fallobst verdirbt ungenutzt am Boden. Der Landkreis Neu-Ulm wirkt dieser Verschwendung seit 2021 mit der Aktion „Streuobstbörse“ aktiv entgegen. 946 Obstbäume und -sträucher sind in diesem Jahr laut einer Mitteilung des Landratsamts entlang von Straßen und auf Ausgleichsflächen der Kommunen durch ein gelbes, umweltfreundliches Band oder einer Schautafel zur freien Ernte markiert. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich daran bedienen – sofern nicht mehr genommen wird, als für sich und die Familie tatsächlich verbraucht wird.

Auch die neue Fahrradtour „Streuobstrunde Landkreis Neu-Ulm“ führt an freigegebenen Obstbäumen vorbei. Unter dem Motto „Radeln & Genießen“ sind außerdem entlang des Radwegs von Biberach bei Roggenburg nach Oberhausen mehr als 100 Obstbäume mit altbewährten Obstsorten zur Ernte freigegeben. Der Projektstart „Streuobstbörse Landkreis Neu-Ulm 2025“ wird auch wieder durch die Kommunen und online begleitet. Die Standorte der freigegebenen Obstbäume sind auf der Webseite www.mundraub.org verzeichnet.

Baumpatenschaften im Kreis Neu-Ulm tragen zur Ernte und Pflege bei

Bei vielen freigegebenen Obstbäumen können nach Angaben des Landratsamts auch Baumpatenschaften mit den aufgeführten Eigentümerinnen und Eigentümern vereinbart werden. Die Baumpatin oder der Baumpate erhält die Gesamternte des Obstbaumes und ist auch für den Baumschnitt zur Kronenpflege verantwortlich.

Rudolf Siehler, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, steht Interessierten bei Fragen unter der Telefonnummer 0731/7040-33107 oder per E-Mail unter rudolf.siehler@landkreis-nu.de zur Verfügung. Weitere Informationen zur Streuobstbörse sind unter www.landkreis-nu.de/streuobstboerse im Internet zu finden. (AZ)