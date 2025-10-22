Viel fossil, wenig erneuerbar: So steht es um die Wärmeversorgung in Pfaffenhofen

Wie ist der aktuelle Stand der Dinge bei der kommunalen Wärmeplanung der Marktgemeinde Pfaffenhofen? Laut der Verwaltung ist sie „mit der Einteilung der Teilgebiete, der Bestands- sowie Potenzialanalyse ein bedeutendes Stück vorangekommen“, wie sie in der Vorlage für die jüngste Sitzung des Marktgemeinderats schreibt. Einen konkreteren Zeitplan für das Projekt nannte Projektingenieur Fabian Hieber von der Firma „e-con AG“ in Memmingen dem Gremium: „Richtung Jahreswechsel wird es sehr weit abgeschlossen sein und dann zum Ende kommen“.

Das Ziel der kommunalen Wärmeplanung fasste Ingenieur Hieber so zusammen: Es gehe um eine klimaneutrale, effiziente und bezahlbare Wärmeversorgung bis 2040 gemäß bayerischem Klimagesetz. Pfaffenhofen habe schon Ende 2024 damit gestartet und schaffe damit „bereits frühzeitig Transparenz hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten“.

Etwa 58 Prozent aller beheizbaren Gebäude in Pfaffenhofen wurden vor 1979 gebaut

Eine rechtliche Außenwirkung hat die kommunale Wärmeplanung laut Hieber dabei keine und ebenso wenig begründe sie einklagbare Rechte oder Pflichten. Weder gehe es um eine Bewertung der Machbarkeit noch um Lösungen für Einzelgebäude oder Quartiere. Und: „Wir machen keine Detailplanung für einzelne Versorgungslösungen.“

Am Anfang steht dabei, wie Experte Hieber den Marktgemeinderäten in einer Präsentation erklärte, die Bestandsanalyse, das heißt, „die Erhebung von Informationen und Daten zur Ist-Situation der Wärmeversorgung“. Was folgt, ist eine Potenzialanalyse, wo Möglichkeiten für erneuerbare Energien und Einsparungen in der Marktgemeinde untersucht werden.

Beim Zielszenario schließlich gehe es um die „langfristige Dekarbonisierung der Wärmeversorgung“, so der Referent weiter. Die folgenden Schritte umfassen dann noch eine Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete für die kommenden fünf, zehn und 15 Jahre und am Ende eine Umsetzungsstrategie mit geeigneten Maßnahmen zur klimaneutralen Wärmeversorgung für Pfaffenhofen.

Bei ihrer Analyse haben Fabian Hieber und sein Team in der Marktgemeinde rund 2600 Gebäude untersucht. Eines der Ergebnisse: „Circa 58 Prozent aller beheizbaren Gebäude wurden vor 1979 gebaut.“ Die erfassten rund 2300 Heizungen in der Marktgemeinde, bei denen Öl und Gas dominieren, hätten ein Durchschnittsalter von knapp 22 Jahren.

Auf fossile Heizungen entfallen in Pfaffenhofen über 90 Prozent der Treibhausgase

„Der Pro-Kopf-Ausstoß für Wärme beträgt in Pfaffenhofen etwa 1,5 Tonnen pro Jahr“, resümierte Hieber, davon würden 417 Tonnen auf kommunale Liegenschaften zurückgehen. Auf fossile Heizungen entfallen laut ihm über 90 Prozent der Treibhausgase. Beide seien auch die dominierenden Heizungsformen in der Kommune, wobei Heizöl den größten Anteil in Pfaffenhofen ausmacht.

„Der Sektor Wohnen hat mit 36,10 Gigawattstunden (GWh) den größten Gesamtprimär-Energiebedarf“, stellte der Projektingenieur fest. 2023, so zeigt die Analyse, wurden in der Kommune insgesamt 42,19 GWh verbraucht. Biomasse und Wärmenetze kamen hierbei nur sehr gering zum Einsatz. Immerhin: In Beuren versorgt ein Nahwärmenetz Teile des Gemeindenetzes mit regenerativer Energie im Bereich von 356 Megawattstunden. Insgesamt beträgt der Anteil erneuerbarer Energien für die Wärmegewinnung in Pfaffenhofen laut Erhebung jedoch nur zwölf Prozent.

In seiner Zusammenfassung sah Projektingenieur Hieber in der dezentralen oberflächennahen Geothermie „das Hauptpotenzial für die erneuerbare Wärmeversorgung“ in Pfaffenhofen mit einem technischen Potenzial, das laut Auswertung auf circa 250 GWh pro Jahr geschätzt wird. Was Biogasanlagen angeht, so sieht der Experte technische Möglichkeiten für ein kleines Nahwärmenetz in der Nähe der Anlage, daneben wird auch „die Nutzung der Abwärme aus dem Abwasser der Kläranlage ermittelt“.

Ebenso könnten etwa sieben GWh beim Wärmebedarf bis 2040 eingespart werden, wenn ein Prozent der Pfaffenhofer Altbauten im Jahr energetisch saniert werden würden. Biomasse mit rund acht GWh pro Jahr hat hingegen kaum Potenzial vor Ort, auch auf der Solarthermie – die auch in Konkurrenz zur Photovoltaik steht – wird laut dem Experten kein Schwerpunkt liegen.

Und was ist mit dem Potenzial von Windkraft und Photovoltaik in der Marktgemeinde? Auf die entsprechende Frage von Christoph Maisch (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte Projektingenieur Hieber, dass diese Themen in die Bewertung – und damit in die Gesamtdokumentation – einfließen werden.