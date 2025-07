Viele Gedichte und ein neues Gesicht bei der Matzenhofer Schwabengilde

Seinen ersten öffentlichen Einsatz hatte Karlheinz Thoma beim jüngsten Poetentreffen der Illertisser Schwabengilde im Illertisser Schlossbräu. Mit dem Pfaffenhofener erhält die Gildemeisterin Maria Störk wieder Verstärkung. Bei Kaiserwetter und sehr gutem Besuch unterhielten vier Poetinnen und zwei Poeten die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Poetentreffen der Matzenhofer Schwabengilde im Illertisser Schlossbräu

Das Geschwisterduo Marianne und Anita aus dem Kammeltal trugen stimmungsvoll sehr viel zur musikalischen Unterstützung bei. Marianne Günl aus Weißenhorn bedauerte zwar die Gartenbesitzer, wenn’s a „Sau-Hitz“ hott, lobte aber in ihrem Gedicht die Gießfreudigkeit und den Einsatz in ihren Gärten. German Schwehr, Mesner aus Weißenhorn zog sein Publikum, wie immer, in den Bann, wenn es darum ging, die menschlichen Schwächen ans Tageslicht zu befördern. Hingegen sprach Lucia Hanl aus Silheim über so manches, auch über die doppelte schwäbische Verneinung: „Ma hott no nia net gsait....“

Die Männer am Stammtisch bedauerte, da sie ja angeblich daheim nichts zu lachen hätten, Peter Mader aus Burgau. Sie wären aber froh, wenn die Frauen als „Chauffeusen“ ihre angetrunkenen, nicht mehr standfesten Gatten abholen. „Wozu hott ma also a Frau??“ Schließlich nahm Ilse Strambach aus Langenau die Werbeslogans aus früheren Zeiten deftig aufs Korn und Rita Maria Pfister aus Bernstadt setzte noch charmant einiges an Spitzfindigkeiten drauf. Auch forderte wieder ein schwäbisches Worträtsel mit über 18 Begriffen die Kenntnisse der regionalen Mundart.