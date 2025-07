Inliner des SC Vöhringen weiterhin erfolgreich unterwegs

Aufgrund des dichtgedrängten Terminkalenders war das Rennteam des SC Vöhringen im Juni jedes Wochenende im Einsatz. Mitte Juni fand in Monasterolo del Castello in Italien der dritte Weltcup der Saison statt, eine Woche darauf bereits das vierte Rennen in Vysoka Pec/Tschechien. Ende Juni folgte dann noch in Unterlenningen ein Rennen im Rahmen der BaWü-Cup-Rennserie.

Sinah Rogel im Slalom und Riesenslalom gleich stark.

Sinah Rogel, Spitzenläuferin des SCV, erreichte erstmals in ihrer Karriere einen Podestplatz im Weltcup. Und dies gleich zweimal, sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom mit dem jeweils dritten Platz in Tschechien. Aber auch Laura Neff, Henry Lanz und Tim Prestele konnten persönliche Triumphe feiern. Sie erreichten erstmals in ihrer Laufbahn Top Ten Plätze im Weltcup. Laura Neff belegte den neunten Platz im Slalom in Tschechien, Henry Lanz dort ebenfalls den neunten Platz im Riesenslalom. Tim Prestele stand in Italien erstmals auf der Bühne zur Siegerehrung, da er im Slalom den zehnten Platz erzielen konnte.

Auch in Unterlenningen gab es Podestplätze.

In Unterlenningen wurde im Rahmen des BaWü-Cup-Rennens wieder in Altersklassen gestartet. Auch hier war der SC Vöhringen sehr erfolgreich. Podestplätze im Slalom erreichten bei den U8 Theresa Nothers (2.), Johannes Nothers (1.) und in seinem allerersten Rennen Adrian Allmendinger mit dem zweiten Platz. Jennifer Maier wurde Zweite bei den U10, Rita Ibrahimi (U12) belegte den dritten Platz und Jannis Knirsch (U14) siegte in seiner Altersklasse.

Die Jugend setzte die Erfolgsserie der Schüler fort, Tim Prestele wurde in der U 16 Zweiter, bei den U 21 belegten Nikola Yousefian den ersten Platz und Laura und Jonas Neff wurden jeweils Zweite. Sinah Rogel komplettierte ebenfalls mit ihrem zweiten Platz bei den Damen die erfolgreichen Platzierungen des SCV.

Im Skitty, einem Geschicklichkeitsrennen für die jüngsten Altersklassen, deklassierte Ida-Marie Allmendinger (sechs Jahre) in ihrem allerersten Rennen die Konkurrenz und stand ganz oben auf dem Siegertreppchen der U7. Ebenfalls erste Plätze erreichten Jennifer Maier (U10) und Elias Prestele (U11).

