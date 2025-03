Körnchen, Knöllchen und Keimgut: Was der elfte Illertisser Saatgutmarkt alles zu bieten hat 

Namen wie das „Genbänkle“ von Patrick Kaiser oder „die Vielfaltsgärtner“ mit Ingo Hubel geben schon eine bildhafte Vorstellung: Dass auch beim elften Saatgutmarkt auf der Illertisser Jungviehweide wieder kleine, aber feine Waren feilgeboten werden. Rund 35 Ausstellende und einige Fachreferenten nehmen an der Börse mit dem Motto „Vielfalt sehen & säen“ für nicht industriell gewonnene, vermehrungsfähige Samen und Saaten rund ums Museum der Gartenkultur teil. Dazu gibt es ein umfangreiches Programm - auch für Kinder.

Die Börse wird von den Förderern der Gartenkultur veranstaltet und findet am Samstag, 15. März, von 10 bis 16 Uhr statt. Als Eintritt ist ein Obolus von zwei Euro zu entrichten.

Neue Raumaufteilung wegen Umbau im Museum

Eigentlich kommen die Händler mit ihren Kisten und Koffern voller Samentütchen mit wenig Raum klar. Dennoch werde heuer die Marktfläche für die Ausstellenden um das kleine Glashaus, die Aromawerkstatt und drei Zelte erweitert, wie die Vorsitzende Ursula Glöckler informiert. Ihre Stellvertreterin Rita Joos ergänzt, dass der Ausstellungsraum im Museum der Gartenkultur für eine dauerhafte Schau mit historischen Gartengeräten umgerüstet werde und somit belegt sei. Für den Verein und seine ehrenamtlich Helfenden waren somit viele Vorbereitungen angefallen, um ein ansprechendes Ambiente außerhalb des Museums zu schaffen. Lediglich die Förderer der Gartenkultur werden ihren fest installierten Ausstellungsplatz im Museum beibehalten, um ihr Saatgut aus den umliegenden Mustergärten anzubieten. Das schließt auch die Fachvorträge mit ein, die in der Gartenbibliothek stattfinden. Nicht zu vergessen das Museumscafé, das den Besuchenden Verpflegung anbietet. Auch die benachbarte Staudengärtnerei Gaißmayer hat geöffnet.

Der Saatgutmarkt in Illertissen ist einer der ältesten und zugleich frühzeitigsten seiner Art in der Region. Er lockt Händler und Händlerinnen wie die Keimgut-Saatenkooperation aus dem Allgäu oder Samen Fetzer mit der Gönninger Blumenmischung von der schwäbischen Alb. Einige haben sich spezialisiert wie die Gärtnerei Schänzle mit altem Saatgut und Raritäten, andere legen den Fokus auf Gemüseanbau wie Miche Schick mit Tomaten und Paprika oder der Raritätenhof Müller mit Saatkartoffeln. Dazu halten Experten thematisch passende Vorträge. Unter anderem wird Franz Rendle aus Unterroth verschiedene Veredelungstechniken bei Obstbäumen an Ort und Stelle vorführen. Rita Joos findet: „Das ist die ideale Lösung für kleine Gärten mit einem Obstbaum, wenn eine Sortenvielfalt gewünscht wird.“

Das Programm im Überblick:

Vorträge: Um 11 Uhr referiert Lucia Hiemer über Saatgut aus dem Hausgarten. Ab 12 Uhr spricht Bernd Socher über den Knoblauch als alte Kultur- und Heilpflanze. Um 13 Uhr startet Franz Rendle seinen Vortrag über Veredelungstechniken an Obstbäumen und gibt auch praktische Einblicke dazu. Ab 14 Uhr heißt es mit Ingo Hubel: Gärtnern mit dem Regenwurm. Kinderaktionen: Gemeinsam werden Töpfchen mit Erde gefüllt und mit Glücksklee oder Kresse bepflanzt

Markttreiben: Die Auslagen bieten Saatgut für Blumen, Kräuter und Gemüse, Naturprodukte wie Lavendelöl oder Honig. Sodann unterstreichen ein Saatguttauschtisch des Gartenbauvereins Illertissen, Angebote an Hilfsmitteln für den Garten sowie ein Schleifservice das Ambiente.