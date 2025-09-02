Vier Teilnehmer aus dem Kreis Neu-Ulm dürfen zum Bundesentscheid im Leistungspflügen

Gemeinsam mit dem Emershofer Dorffest hat am Sonntag in dem Weißenhorner Ortsteil der bayerische Landesentscheid im Leistungspflügen stattgefunden. Bei wunderschönem Wetter zogen die Teilnehmer im Beet- und Drehpflügen von 11.30Uhr ihre Furchen, während hunderte Zuschauern den Feldrand säumten. Besuchermagnet waren nach Angaben der Organisatoren auch die Oldtimerpflüger, die zeigten, wie früher die Felder gepflügt wurden. Um 14 Uhr wurde die rote Fahne gehisst, was das Ende des Wettbewerbes bedeutete.

Johannes Fischer, der stellvertretende Vorsitzende der Pflügerrunde Schwaben, freute sich über einen Gastpflüger aus Baden- Württemberg. Somit blieben die Freundschaften über die Landesgrenze hinweg bestehen. Das zum Wettbewerb optimal geeignete Feld wurde von Wolfgang Knauer aus Emershofen zur Verfügung gestellt.

Unternehmen aus Weißenhorn und Unterroth stifteten die Preise

Die acht Richter und der Oberrichter Georg Schreiber gaben nach Ende des Wettbewerbes ihre letzten Bewertungen ab. Bei der anschließenden Siegerehrung Stefan Kremmeter, der Vorsitzende der Pflügerrunde, die jungen Leistungspflüger dafür, dass sie so ehrgeizig ihre Aufgabe erledigt hatten. Die Teilnehmer durften sich schließlich ihre Preise aussuchen, die von der Baywa AG Agrar, Technik und Schmierstoffe Weißenhorn, Landhandel Weißenhorn und Mayer Landtechnik Unterroth gespendet wurden.



Für den Bundesentscheid auf dem Lehr- und Versuchsgut Köllitsch in Sachsen im Herbst 2026 qualifizierten sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten in den beiden Wettbewerben. Beim Drehpflügen gewann Vincent Miller aus Jedesheim vor Kai Keder aus Volkertshofen. Sieger im Beetpflügen wurde Max Sandner aus Aufheim, Zweiter wurde Max Janitscka aus Illerberg. (AZ)