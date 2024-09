Rennen in einzigartiger Atmosphäre

Die Inliner des SC Vöhringen sind weiterhin im Rennzirkus unterwegs. Vor kurzem machte sich ein sechsköpfiges Team mit ihren Betreuern im SCV-Bus auf die 2000 Kilometer lange Fahrt nach Villablino in den spanischen Nordwesten. Neben dem Weltcup-Slalom am Sonntag war für Samstagabend ein selten ausgetragener, aber bei den Läufern sehr beliebter Parallelslalom als Nachtrennen angesetzt. Hier fahren immer zwei Rennläufer in zwei Durchgängen gegeneinander, der in Summe schnellere Läufer kommt eine Runde weiter. In der unvergleichlichen Atmosphäre mitten in Villablino bot sich den Zuschauern ein tolles Rennspektakel. Bei den Damen erreichte Vanessa Rogel das Viertelfinale, scheiterte dort an der deutschen Topläuferin und späteren Siegerin Mona Heller. Sinah Rogel schied im Achtelfinale aus.

In der Klasse der Juniorinnen triumphierte Nikola Yousefian und gewann das Finale gegen eine Läuferin aus der spanischen Nationalmannschaft. Laura Neff erreichte das kleine Finale um Platz drei, zog jedoch gegen eine tschechische Läuferin den Kürzeren und wurde damit Vierte. Der erst 15-jährige Tim Prestele kam bei den Junioren bis ins Viertelfinale, in dem er gegen einen sehr starken Italiener ausschied. Jonas Neff scheiterte bereits im Achtelfinale. Sowohl Nikola als auch Laura stürzten jeweils im Ziel, so dass Nikola für den Weltcup am Sonntag verletzungsbedingt passen musste, Laura konnte gehandicapt teilnehmen.

Zwei Läufer des SCV erzielten im Weltcup, der altersunabhängig gewertet wird, ein Top-Ten-Ergebnis: Sinah Rogel und Jonas Neff wurden Zehnte und konnten so jeweils 26 weitere Weltcuppunkte auf Ihrem Konto verbuchen. Aber auch Vanessa Rogel als 15., Tim Prestele als 18. und Laura Neff als 27. sammelten Weltcuppunkte und dokumentierten damit den hohen Leistungsstand der Vöhringer Inliner. Anfang September steht dann der absolute Saisonhöhepunkt an: Im italienischen Chieti finden die World Skate Games statt. Hierfür wurden acht Läufer des SCV vom Verband nominiert.