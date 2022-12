Christbaumloben 2022: Wer hat den schönsten Baum? So können Sie mitmachen

Unsere Redaktion sucht die schönsten Christbäume zwischen Babenhausen und Neu-Ulm, zwischen Dietenheim und Roggenburg. Alle Infos zur Teilnahme und dem Gewinn.

Mit Christbäumen ist es wie mit Kindern: Der eigene ist natürlich immer der Allerbeste. Trotzdem gebührt auch dieses Jahr wieder den Christbäumen von Verwandten, Nachbarn und Freunden ganz besondere Aufmerksamkeit: Es ist wieder die Zeit fürs Christbaumloben. Auch unsere Redaktion macht dieses Jahr wieder mit - und lädt die ganze Region zum virtuellen Christbaumloben ein.

Entstanden ist die Idee während der Corona-Lockdowns, als die Kontaktbeschränkungen ein traditionelles Christbaumloben undenkbar gemacht haben. In den vergangenen beiden Jahren haben wir deshalb unsere Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, ein Foto von ihrem wunderschönen Christbaum für unsere Bildergalerie beizusteuern. Zu Hause und auf Abstand konnte dann gelobt werden, was das Zeug hält. Natürlich mit einem schönen Getränk in der Hand, um aus der Ferne zuprosten zu können: So ein schöner Christbaum!

So funktioniert das virtuelle Christbaumloben 2022 im Raum Neu-Ulm/Illertissen

Dieses Jahr werden sicher wieder viele ganz live und in Präsenz die Christbäume der Region loben gehen. Trotzdem wollten wir die schöne Tradition unseres virtuellen Lobens aufrechterhalten und haben auch dieses Jahr wieder eine Galerie der geschmückten Bäume angelegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Baum traditionell oder kunterbunt geschmückt ist, ob natürlich oder künstlich, wie groß oder klein das Bäumchen ist - alle können mitmachen.

In der Bildergalerie können Sie auch darüber abstimmen, welcher von den schönen Christbäumen denn nun der allerschönste ist. Unsere Abstimmung ist ab dem zweiten Weihnachtstag am 26. Dezember, 16 Uhr, bis Dreikönig am Freitag, 6. Januar 2023, 14 Uhr geöffnet. Auch in diesem Jahr gibt es für die drei Gewinnerinnen oder Gewinner, deren Bäume die meisten abgegebenen Stimmen erhalten haben, wieder einen Preis: Diesmal hat die Brennerei Birkle aus Weißenhorn flüssige regionale Köstlichkeiten dafür bereitgestellt. Schicken Sie uns Ihr Christbaumfoto an redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de - wir sind gespannt!