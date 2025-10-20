Chor, Orchester und Solisten beeindrucken beim Kirchweihkonzert in Au

Über sehr guten Besuch haben sich Dirigent Markus Hubert sowie Solistinnen, Chor und Orchester in der Auer Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ freuen, als sie das dem italienischen Komponisten Antonio Vivaldi (1678 – 1741) gewidmete Konzert mit „Lauda Jerusalem“ eröffneten. Eine Besonderheit sorgte für einen außergewöhnlichen Klang.

Der verstärkte Chor „Vocalis“ sowie das Orchester hatten sich als Doppelchor aufgestellt, und so erklang die Vertonung des Psalms 147 vom Altarraum her und im Rücken des Publikums, was sehr schöne Effekte erzeugte. Sowohl zum Weihenamen der Kirche als auch zum Marienmonat Oktober passten die an das große Marien-Gotteslob „Magnificat“ erinnernden Texte bestens, und auch in musikalischer Hinsicht blieben keine Wünsche offen. Markus Hubert hatte sehr sorgfältige Einstudierungsarbeit geleistet, sodass mit Vivaldis in einem Satz durchkomponiertes Werk deren Früchte deutlich hörbar wurden.

Markus Hubert und Rosemarie Gold überzeugen mit Chor Vocalis in Au

Die oberschwäbische Oboensolistin Annika Oser brachte anschließend das dreisätzige „Konzert für Oboe und Orchester in a-moll“ zur Aufführung, wobei nicht nur die Komposition, die bereits zu ihrer Entstehungszeit als Inbegriff italienischer Konzertkunst galt, sondern auch die Virtuosität der Solistin sowie die Anpassungsfähigkeit des Orchesters tiefen Eindruck hinterließen. Dass Antonio Vivaldi nicht nur Instrumentalmusik komponieren konnte, sondern ebenso feinsinnig und voll Klangfreude auch mit den tradierten Formen geistlicher Vokalmusik experimentierte, zeigte das wenig bekannte, aber umso mehr überraschende „Credo in G-Dur RV 592“. Die zentralen Glaubensgrundsätze erfuhren hier eine in allem überzeugende Interpretation und sorgten für hohe Anerkennung des Publikums. Allein schon für die integrative Leistung, einen „eingespielten“ und mit einer Reihe von Projektmitgliedern bereicherten Chor in Zusammenarbeit mit einem ad hoc zusammengesetzten Orchester zu einer abgerundeten Leistung zu bewegen.

Markus Hubert, der die Chorgemeinschaft „Vocalis“ seit zwei Jahren führt, darf das als beeindruckenden Erfolg verbuchen. Rosemarie Gold, in unserem Raum sowohl als Sängerin wie auch als Flötistin von Format bekannt, steuerte im Folgenden das „Konzert für Sopranino-Blockflöte und Orchester in C-Dur“ bei. Es ist bekannt für seinen virtuosen Solopart, der schnelle Läufe, Triller und „Arpeggio“-Passagen, also aufgebrochene Akkorde, enthält. Die Begleitung zu dem faszinierend gebotenen Konzert oblag Streichern und Basso continuo mit Orgelpositiv, wobei diese mit großem Einfühlungsvermögen den Vortrag der Solistin adäquat mitgestalteten.

Magdalena Dijkstra und Ursula Thurmair brillieren beim Gloria in Illertissen-Au

Zum unbestrittenen Höhepunkt der Programmfolge wurde das berühmte „Gloria RV 589“, das nach langer Vergessenheit erst vor weniger als 100 Jahren wieder entdeckt worden war. Hier kam nun der gesamte Klangkörper zur Geltung, wobei das Orchester effektvoll von Oboe und Trompete überstrahlt wurde. Vor allem sind aber auch die beiden Sopransolistinnen zu nennen: Magdalena Dijkstra, hierzulande von mehreren eindrucksvollen Auftritten bekannt, und ihre Kollegin Ursula Thurmair aus dem Chor des Bayerischen Rundfunks setzten der hoch anerkennenswerten Gesamtleistung von Chor und Orchester wie auch in den vorangegangenen Darbietungen sowohl im Duett als auch solistisch strahlende Glanzlichter auf. So wurden die zwölf Sätze des Vivaldi-„Gloria“ zu einem Gesamterfolg, der dann auch mit vollem Recht anhaltend begeisterten Applaus erhielt.

Markus Hubert verzichtete zu Recht auf eine Zugabe, um den faszinierenden Final-Eindruck beim dankbaren Publikum noch lange nachwirken zu lassen.