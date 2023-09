Babenhausen/Oberroth

09:01 Uhr

Babenhauser Feuerwehr ist schockiert: Vize-Kommandant nach Unfall gestorben

Plus Harald Polzer ist am Freitag mit seinem Auto verunglückt und kurz drauf seinen Verletzungen erlegen. Er war ein ebenso hochgeschätzter wie hochdekorierter Feuerwehrmann.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Bei den Feuerwehrleuten und darüber hinaus in der Bevölkerung von Babenhausen und Umgebung sitzt der Schock tief: Harald Polzer, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen, ist am Sonntag an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben. Der hatte sich am vergangenen Freitag auf der Staatsstraße 2020 zwischen Oberroth und Babenhausen, kurz vor der Landkreisgrenze zum Unterallgäu ereignet.

Wie berichtet, war der 61-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pickup nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Laut Zeugen hatte er sich noch selbst aus dem zerstörten Fahrzeug befreien können, war anschließend aber daneben zusammengebrochen. Nach intensiven Bemühungen von Notarzt und Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Ulmer Bundeswehrkrankenhaus verlegt, wo er trotz aller ärztlichen Bemühungen am Sonntag starb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen