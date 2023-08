Schlösser im Unterallgäu

Das Vöhlinschloss in Frickenhausen hat jetzt wieder Bewohner

Plus Anna Kern aus Babenhausen und ihr Mann Sebastian Heinzelmann haben das Vöhlinschloss in Frickenhausen gekauft und saniert. Das Gebäude liegt ihnen am Herzen.

Wenn sie über ihr neues Zuhause sprechen, dann sind pure Freude, Leidenschaft aber auch Anstrengung in ihren Augen zu erkennen. Anna Kern (37) und ihr Mann Sebastian Heinzelmann (41) sind die neuen Besitzer des Vöhlinschlosses in Frickenhausen. Als „Hausherren“ wollen sie sich aber nicht sehen, denn beide betonen gleich zu Beginn: Sie sind in den historischen Gemäuern Gast und wollen das Schloss für den Ort, für die Frickenhausener, erhalten. Doch wie kam es eigentlich dazu?

Das Ehepaar zeigt, dass noch einiges am neuen Zuhause Baustelle ist, aber es auch schon Orte zum Wohlfühlen geschaffen hat. Anna Kern stammt gebürtig aus Babenhausen, ihr Mann Sebastian Heinzelmann aus dem hessischen Frankfurt am Main. Die beiden Architekten führen zusammen ein Büro in Mindelheim. „Ich kannte das Gebäude in Frickenhausen seit meiner Kindheit. In meiner Familie gab es schon immer das große Interesse an alten Gebäuden. Das Schloss ist nicht nur persönlich, sondern auch aus dem Blickwinkel als Architektin ein spannendes Objekt“, erzählt Anna Kern.

