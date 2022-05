Dachstuhlbrand in Vöhringen: Feuerwehr im Einsatz

In der Schützenstraße in Vöhrigen ist ein Feuer unter dem Dach eines Reihenhauses ausgebrochen. Menschen wurden offenbar nicht verletzt.

Mit starken Kräften ist die Feuerwehr Vöhringen bei einem Einsatz in der Schützenstraße vor Ort. Dort war am Mittwochnachmittag im Bereich einer Dachgaube eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen vor Ort zufolge wurde bislang niemand verletzt, der Rettungsdienst ist zur Absicherung vor Ort. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen über ein Loch im Dach. Über die Höhe des entstandenen Schadens war am Abend noch nichts bekannt. (AZ)