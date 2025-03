125 Jahre Trachtenkapelle Illerzell: So wird das Jubiläum gefeiert

Das Gründungsfest feiert die Illerzeller Trachtenkapelle in großem Rahmen. Auftakt ist am Sonntag, 30. März, 16 Uhr, ein Konzert mit Festakt im Wolfgang-Eychmüller-Haus. Am Samstag, 21. Juni, 18 Uhr, wird es dann im Festzelt beim Gasthaus „Zum Brückle“ in Illerzell schwäbisch gemütlich. Vier Kapellen spielen auf zwei Bühnen - die Musikkapelle Illerberg-Thal, Musikverein Regglisweiler, Schützenkapelle Holzheim und die Stadtkapelle Vöhringen. Der Vorsitzende David Schmitt ist ein wenig stolz darauf, dass sich die Illerzeller Vereine auf ihre Art an dem Ereignis beteiligen, „die Vorbereitungen laufen seit Monaten“, sagt er. Und die Probenarbeit auch. Dirigent Roland Tschamler hat ein stattliches Programm für den festlichen Teil im Kulturzentrum aufgelegt.



Die Illerzeller Trachtenkapelle kann mit einer lebhaften Geschichte aufwarten. Die Musiker pflegen bayerisch-schwäbische Traditionsmusik und bringen diese Klänge nicht nur nach Amerika, sondern waren auch in Europa unterwegs. Für ihr musikalisches Engagement wie auch für die Pflege des europäischen Gedankens wurde ihnen die Pro-Musica-Plakette verliehen.

