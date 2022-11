13-Jähriger droht mit Messer und raubt Böller sowie Süßigkeiten

Ein 13-Jähriger fällt ihn Vöhringen gleich durch zwei Taten negativ auf. Erst beraubt er einen Zwölfjährigen, später will er einen Geldbeutel stehlen.

Ein 13-Jähriger hat in Vöhringen einen schweren Raub begangen und von einem Zwölfjährigen auf diese Weise Böller und Süßigkeiten erbeutet. Später versuchte er noch, eine Gleichaltrige zu bestehlen.

Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Raub am Montagabend zwischen 18 und 18.30 Uhr kam im Bereich des Kirchplatzes in Vöhringen. Der 13-Jährige drohte dem Zwölfjährigen mit einem zwölf Zentimeter langen Messer und riss ihm eine Tüte mit Feuerwerkskörpern aus der Hand. Anschließend entnahm der Ältere aus dem Rucksack seines Opfers diverse Süßigkeiten. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Er konnte jedoch von einer Zeugin identifiziert werden.

Das Jugendamt wird über die Taten des 13-Jährigen informiert

Einige Zeit später, gegen 20.20 Uhr, versuchte der 13-Jährige nach Angaben der Polizei einen Geldbeutel aus dem Rucksack einer 13-Jährigen zu stehlen. Diese hatte den Rucksack im Bereich des Hinterhofes der Grundschule am Kirchplatz abgestellt. Der Beschuldigte lief zum Rucksack, durchsuchte ihn nach Wertgegenständen, konnte allerdings nur Süßigkeiten darin finden. Als der 13-jährige Begleiter des Mädchens hinzukam, händigte der Beschuldige ihm den Rucksack nach einem kurzen Handgemenge wieder aus. Der junge Täter ist noch nicht strafmündig, das Jugendamt wird allerdings über die Taten informiert. (AZ)