19-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Ein Autofahrer hat an einer Kreuzung in Vöhringen ein anderes Auto übersehen, das Vorfahrt hatte. Es entsteht Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden: Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 19-Jähriger am späten Mittwochabend mit seinem Auto auf der Mühlgasse in Vöhringen in nördlicher Richtung. Die Kreuzung mit der Straße Am Kurzen Bach wollte er sodann geradeaus überqueren.

Hierbei missachtete der junge Mann jedoch laut Polizei die Vorfahrt eines anderen Autofahrers, der mit seinem Fahrzeug in westlicher Richtung unterwegs war. Die beiden Autos fuhren ineinander. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)