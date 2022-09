2000 Euro Schaden: Lastwagenfahrer beschädigt Auto und fährt davon

Ein unbekanntes Fahrzeug hat in Vöhringen ein Auto erheblich beschädigt. Die Polizei vermutet, dass es ein Lastwagen war.

Ein Lastwagenfahrer hat bei einem Unfall vermutlich ein geparktes Auto beschädigt. Laut Polizeibericht sei der schwarze Audi A4 Avant zwischen Sonntag 21 Uhr und Montag 13.45 Uhr im Bereich der Illerberger Straße in Vöhringen vor einem Wohnhaus gestanden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug habe in diesem Zeitraum den Wagen erheblich an der Fahrerseite beschädigt.

Den Schaden schätzen die Beamten auf 2000 Euro. Sie vermuten aufgrund des Schadensbildes einen Lastwagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)