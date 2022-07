22-Jährige schlagen in Vöhringen mit Baseballschläger zu

Mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur muss ein 22-jähriger Vöhringer ins Krankenhaus, nachdem er von Gleichaltrigen mit einem Baseballschläger getroffen wurde.

Vier Streifenwagen der Polizei haben sich am Samstagmittag auf den Weg nach Vöhringen gemacht. Dort sollten sich in der Wannengasse mehrere Personen mit Baseballschlägern und Messern prügeln. Dort angekommen fand die Polizei lediglich einen 22-Jährigen vor, der in dieser Straße wohnt. Der war von den inzwischen geflohenen Tätern mit einem Baseballschläger am Unterarm verletzt worden.

Laut übereinstimmender Zeugenberichte seien zur Tatzeit zwei junge Männer mit einem roten Auto erschienen und hätten eine verbale Auseinandersetzung mit dem Geschädigten vor dessen Wohnung gehabt. Anschließend verlagerte sich der Streit in Richtung Rathaus. Dort soll einer der Beschuldigten den 22-Jährigen mit dem Baseballschläger angegriffen haben. Nachdem der Vater des Geschädigten dazu kam, flohen die Täter. Der deutlich alkoholisierte 22-Jährige wurde mit Verdacht auf Unterarmfraktur ins Krankenhaus gebracht. Grund für den Streit soll sein, dass der junge Mann die Freundin einer der beiden Angreifen beleidigt haben soll. "Näheres hierzu, sowie zu möglichen Verletzungen der Täter, muss allerdings noch ermittelt werden", teilt die Polizei mit.

Da laut Zeugenaussagen der Geschädigte ebenfalls einen Baseballschläger gegen die Angreifer verwendet haben soll, wurde sein Zimmer durchsucht. Dabei wurden die Beamten vom Vater des 22-Jährigen unterstützt, der im Schrank seines Sohnes eine geringe Menge Marihuana fand. Die beiden beschuldigten Angreifer erwartet jeweils eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, den Geschädigten nach jetzigem Stand eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)