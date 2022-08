22-Jähriger sammelt vermeintliches Diebesgut im Wohnheim

Ein 38-Jähriger kann sein Zimmer in einem Vöhringer Wohnheim nicht beziehen, weil der Mitbewohner es vollgestellt hat. Hat er die Sachen geklaut?

Fahrräder, Flachbildfernseher und Laptops: In Vöhringen hat die Polizei vermeintliches Diebesgut sichergestellt. Laut Polizeibericht wurden Beamte am Dienstagnachmittag in ein Wohnheim in der Industriestraße gerufen. Ein 38-Jähriger ärgerte sich über seinen 22-jährigen Mitbewohner, der das gemeinsame Zimmer mit verschiedenen Gegenständen vollgestellt hatte. Der 38-Jährige konnte seit Tagen nicht einziehen. Beim Betreten des Zimmers fanden die Beamten Unmengen von Gegenständen. Dahinter vermuten sie eine Straftat.

Die Polizisten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und stellten diverse Fahrräder, Geldbörsen sowie verschiedene Elektrogeräte wie Handys, Laptops, Tablets und einen originalverpackten Flachbildfernseher sicher. Woher die Gegenstände kommen, wollte der Tatverdächtige nicht sagen. Da die Beamten die Geräte noch keinen konkreten Straftaten zuordnen konnten, wurde der Mann nach der Durchsuchung wieder aus dem Arrest entlassen. Die Ermittlungen werden fortgeführt. (AZ)