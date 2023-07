23-Jähriger stört Personenkontrolle und greift Polizisten in Vöhringen an

Eine Streife will in Vöhringen drei junge Männer überprüfen. Ein 23-Jähriger kommt plötzlich dazu und fordert einen der Polizisten zum Kampf auf.

Vier Polizistinnen und Polizisten sind am späten Samstagabend bei einem Einsatz in Vöhringen leicht verletzt worden. Zwei von ihnen mussten danach sogar im Krankenhaus behandelt werden, weil ein junger Mann die Beherrschung verloren hatte und gewalttätig geworden war. Dem Polizeibericht zufolge kontrollierte eine uniformierte Streifenwagenbesatzung gegen 23.30 Uhr in der Wielandstraße drei junge Männer, die den Beamten als Betäubungsmittelkonsumenten bekannt waren. Plötzlich erschien ein den Polizisten ebenfalls bestens bekannter 23-Jähriger, der sofort begann, die Kontrolle zu stören.

Wie die Polizei weiter mitteilt, forderte er einen der Beamten, den er bereits am Vortag beleidigt hatte, zum Kampf auf. Aufgrund der Aggressivität des 23-Jährigen und wegen des unkooperativen Verhaltens der drei anderen Männern forderte die Streife zwei Unterstützungsstreifen an, die zeitnah eintrafen. Einem erteilten Platzverweis kam der 23-Jährige nicht nach. Er beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten mehrfach. Zudem griff er einer Beamtin an ihre Dienstwaffe und einem Beamten an den Hals. Als die Polizisten ihn fesselten, leistete der Beschuldigte Widerstand. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann Medikamente, für die er keinerlei Erlaubnis hatte.

Der 23-Jährige stand wohl nicht unter Alkoholeinfluss

Die drei jungen Männer, die ursprünglich kontrolliert werden sollten, konnten laut Polizeibericht während der Widerstandshandlung des Beschuldigten fliehen. Sie sind den Beamten allerdings namentlich bekannt. Bei einer nachträglichen Absuche der Örtlichkeit konnte in einem angrenzenden Hinterhof ein Tütchen mit einer kleinen Menge Haschisch gefunden und sichergestellt werden. Bei dem 23-Jährigen nahmen die Beamten einen Atemalkoholtest vor. Dieser ergab jedoch keinerlei Alkoholbeeinflussung. Eine Blutentnahme zur Bestimmung einer möglichen Drogenbeeinflussung lehnte der diensthabende Staatsanwalt ab. Der Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 23-Jährige wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.

Der Mann war bereits in der Nacht auf Samstag negativ aufgefallen. Nach Polizeiangaben beleidigte er gegen 2.30 Uhr einen Beamten der Polizeiinspektion Illertissen in der Bahnhofstraße. Der 23-Jährige war aufgrund seines Verhaltens kontrolliert worden und verhielt er sich von Beginn an provokant. "Zuletzt beleidigte er einen Beamten auf das Übelste", berichtete die Polizei am Samstag. (AZ)