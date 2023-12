26-Jähriger ohne Führerschein begeht Fahrerflucht

Dank eines Zeugen konnte die Polizei eine Fahrerflucht in Illerberg schnell aufdecken. Allerdings besaß der Unfallverursacher keinen gültigen Führerschein.

Ein 26-jähriger Autofahrer hat ein anderes Auto und gerammt und die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am frühen Mittwochabend stieß der Autofahrer in der Hangstraße in Illerberg beim Wenden gegen ein geparktes Auto und beschädigte es dabei. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, der den Unfall verursacht hat, unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Fahrerflucht. So gelang es der Polizei schließlich zeitnah, den Unfallverursacher zu ermitteln.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 26-jährige Autofahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 26-Jährigen leitete die Polizei Weißenhorn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Bei dem Unfall entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)