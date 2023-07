300 Tonnen schwerer Trafo beeindruckt am Vöhringer Bahnhof

Zwölf Meter lang, mehrere Hundert Tonnen schwer: In der Nacht auf Freitag wurde ein Transformator angeliefert, der jedem auffällt. Seine Reise geht am Samstag weiter zum Umspannwerk.

Ein ungewohnter Anblick bietet sich für alle Vöhringerinnen und Vöhringer seit diesem Morgen am Bahnhof: In der Nacht zum Freitag ist auf den Schienen ein 300 Tonnen schwerer Transformator angekommen - und steht nun dort, bis er am Samstag weiter Richtung Umspannwerk transportiert wird. Der Koloss hat bereits einen langen Weg hinter sich und noch einige knifflige Situationen vor sich.

Der zwölf Meter lange, etwa 300 Tonnen schwere Transformator ist bereits seit Anfang Juli unterwegs. Über die Schienen wurde er auf einem Spezialwaggon zunächst von Mönchengladbach bis Krefeld transportiert, bevor er mit dem Schiff über den Rhein nach Mannheim kam. Dort wurde er erneut auf einen Spezialwaggon gesetzt und erreichte nach einer weiteren Woche Vöhringen. In der Nacht ist der 380/110-kV-Netzkuppeltransformator der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) am Bahnhof angekommen. Dort ist die Reise des Kolosses noch nicht zu Ende, am Samstag geht die Fahrt weiter. Endstation ist nach Angaben der LEW-Gruppe das nahegelegene Umspannwerk in Vöhringen. Dieses verbindet das regionale Stromverteilnetz von LVN mit dem Übertragungsnetz von Amprion. Der Transformator stärkt demnach künftig die Verbindung zwischen dem 110-kV-Verteilnetz von LVN und dem 380-kV-Übertragungsnetz von Amprion und stellt nach Angaben der LEW-Gruppe so die Netzinfrastruktur in der Region sicher. LVN investiert laut eigener Aussage rund elf Millionen Euro in das Projekt.

Die Memminger Straße in Vöhringen wird am Samstag kurz gesperrt

Die letzte Strecke seines langen Weges muss der 300-Tonnen-Koloss nach Angaben von LEW-Pressesprecher Ingo Butters auf der Straße zurücklegen. Um ihn von der Schiene auf Schwerlasttransporter zu laden, wurde im vergangenen Jahr eigens ein Anschlussgleis mit Umsetzstelle bei der Memminger Straße auf Höhe des Bahnübergangs gebaut. Am frühen Samstagmorgen werden deswegen vorübergehend die Bahnschienen zu dem neu erstellten Anschlussgleis geschwenkt. Dann kann der Transformator auf die Umsetzstelle fahren.

Das Gleis wird dann zügig zurück geschwenkt, sodass auf der Strecke wieder wie gewohnt Züge fahren könne, teilt das Unternehmen mit. Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich im Zuge des Trafotransportes auf Beeinträchtigungen einstellen - haben dafür aber auch eine ungewöhnliche Aktion zu bestaunen.

Am Samstag und Sonntag ist der Zugverkehr in Vöhringen zwischen ein Uhr nachts und fünf Uhr morgens unterbrochen. Die Bahnstrecke wird Samstagmorgen jedoch wieder frei sein für den normalen Zugverkehr. Am Samstagnachmittag wird es aufgrund des Schwerlasttransportes wohl zudem zu Beeinträchtigungen auf der Memminger Straße kommen, unter anderem muss die Strecke kurz gesperrt werden. Die Bahnstrecke bei Vöhringen wird am Samstagmorgen wieder für den normalen Schienenverkehr freigegeben. (cao)