3000 Euro Schaden: Auto angefahren und geflüchtet

Auf einem Supermarktparkplatz in Vöhringen fährt ein Unbekannter ein Auto an und fährt unbeirrt davon. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In Vöhringen ist ein unbekannter Unfallverursacher vom Tatort geflüchtet. Laut Polizeibericht fuhr der Täter oder die Täterin am Donnerstagnachmittag zwischen 12 und 13 Uhr einen VW Golf auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße an.

Dabei entstand ein Schaden von 3000 Euro. Der oder die Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)