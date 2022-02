35-Jähriger wird in Vöhringen vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Seit Dienstag Morgen ist ein 35-Jähriger in Vöhringen verschwunden. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht nach einem 35-Jährigen, der von seiner Familie in Vöhringen als vermisst gemeldet wurde. Der Mann mit pakistanischer Staatsangehörigkeit hat die Wohnung seines Bruders in der Nibelungenstraße am Dienstag gegen 7 Uhr verlassen und ist seither nicht mehr aufgetaucht.

Vermisster aus Vöhringen: Polizei bittet um Hinweise

Wohin er wollte, ist nicht bekannt. Die Polizei beschreibt den Vermissten als asiatisch aussehend, etwa 1,66 Meter groß, sehr schlank mit schwarzen kurzen Haaren. Er trägt weder Bart noch Brille. Vermutlich ist er mit einer grauen, fellbesetzten Kapuzenjacke, Jeans und schwarz-roten Adidas Schuhen bekleidet. Der Mann, der eigentlich in Rheinland-Pfalz wohnt, kennt sich im Ort nicht aus und hat weder Geld noch Handy mitgenommen. In Bayern hat er außer seiner Familie keine Kontakte.

Dieser 35-Jährige ist in Vöhringen verschwunden. Wer ihn gesehen hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Foto: Polizei Illertissen

Nachdem er bis gestern Abend nicht wieder bei seinem Bruder aufgetaucht war und die Suchmaßnahmen der Familie ergebnislos blieben, wurde die Polizei eingeschaltet. Die war mit mehreren Streifen im Einsatz, konnte den 35-Jährigen aber ebenfalls nicht finden. Auch an seinem eigentlichen Wohnort fand die dortige Polizei keine Hinweise auf den Verbleib des Vermissten.

Wer meint, den Mann gesehen zu haben oder sonstige Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich mit der Polizei Illertissen in Verbindung setzen. Die Telefonnummer dazu lautet 07303/9651-0. (AZ)