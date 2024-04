37-Jähriger nach versuchtem Ladendiebstahl in Vöhringen inhaftiert

Ein 37-jähriger Mann versucht in Vöhringen, Sonnenbrillen und Parfüm zu stehlen. Am Ende landet er im Gefängnis.

Ein 37-jähriger Mann ist am Montagabend gegen 18.40 Uhr in einem Vöhringer Drogeriemarkt bei einem versuchten Diebstahl beobachtet worden. Wie die Polizei mitteilt, soll er mehrere Sonnenbrillen vom Verkaufsständer genommen und in einen Karton gepackt haben. Mit dem Karton wollte er den Laden ohne zu bezahlen verlassen, wurde aber von Mitarbeitenden aufgehalten, die die Polizei verständigten.

Gegen den Vöhringer Ladendieb lag ein Haftbefehl vor

Die Beamten stellten insgesamt 26 Sonnenbrillen sowie drei teure Parfums in dem Karton fest, deren Warenwert rund 800 Euro betrug. Der Mann stand außerdem unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Die Beamten fanden bei ihm geringe Mengen Haschisch und Opiate. Gegen den 37-Jährigen bestand zudem ein Haftbefehl, weshalb ihn die Beamten anschließend in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Dort muss er nun eine mehrmonatige Haftstrafe wegen vergangener Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte verbüßen. (AZ)