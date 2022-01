39-Jähriger fährt mit frisiertem E-Scooter durch Vöhringen

Weil ein Mann mit seinem E-Scooter schneller fährt als erlaubt, stoppt ihn die Polizei in Vöhringen. Die Beamten stellen fest, dass der Roller nicht den Vorschriften entspricht.

Beamte der Polizei Illertissen haben am späten Donnerstagnachmittag eine Verkehrskontrolle bei einem 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in Vöhringen durchgeführt. Der Mann war zuvor durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, folgten die zuständigen Beamten dem Rollerfahrer und stellten so fest, dass das Fahrzeug schneller als die erlaubten 20 km/h fuhr.

Den E-Scooter stellten die Beamten daher sicher und veranlassten eine amtliche Überprüfung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit. Gegen den 39-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)