400 junge Feuerwehrleute aus Schwaben messen sich bei Wettbewerb in Vöhringen

Lokal Beim Aktionstag der schwäbischen Feuerwehrjugend in Vöhringen nehmen mehr als 400 Jugendliche teil. Sie überzeugen bei den Aufgaben mit Präzision sowie Schnelligkeit.

Strahlend blauer Himmel, Sonne satt und über 400 Jugendliche, die im Vöhringer Sportpark um den Gewinn der „Goldenen Flamme“ gute Leistungen abliefern. Eine Auszeichnung, die den zehn besten Teams zugesprochen wird, die beim Aktionstag der schwäbischen Jugendfeuerwehren den Leistungsparcours möglichst fehlerfrei absolvieren.