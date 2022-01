78-Jährige in Vöhringen vermisst: Polizei sucht mit Hubschrauber

Aktuell sucht die Polizei eine vermisste Frau aus Vöhringen. Zuletzt wurde die 78-Jährige in einem Seniorenheim in der Vogelstraße gesehen.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner in und rund um Vöhringen dürften sich am Montagnachmittag gewundert und gefragt haben, wieso am Himmel ein Hubschrauber der Polizei kreiste. Wenn der "Edelweis", so der Name des Fluggeräts der Bayerischen Polizei, ausrückt, geht es meist um Ernstes. So auch dieses Mal: Seit dem frühen Montagnachmittag wird eine 78-jährige Frau aus Vöhringen vermisst. Im Rahmen ihrer Suchmaßnahmen setzte die Polizei aber nicht nur einen Hubschrauber ein.

Laut Polizeiangaben wird die 78-Jährige seit Montagmittag gegen 13.50 Uhr vermisst. Die Frau hat gegen 10 Uhr am Vormittag ein Seniorenheim in der Vogelstraße in Vöhringen verlassen. Zuletzt wurde sie dort vom Pflegepersonal gesehen, berichtet die Polizei. Seither ist ihr Aufenthaltsort allerdings unbekannt. Seit etwa 14 Uhr laufen umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Illertissen.

Diese Frau aus Vöhringen wird aktuell vermisst. Foto: Polizei

Zwischenzeitlich waren rund zehn Streifenbesatzungen, darunter auch Polizeidiensthunde und ein Polizeihubschrauber, im Einsatz. Angesichts der winterlichen Temperaturen sollte die Frau möglichst schnell gefunden werden. Wie die Beamten mitteilen, konzentrieren sich die Suchmaßnahmen derzeit auf das Stadtgebiet von Vöhringen, die Strecke zwischen Vöhringen und Senden sowie das Stadtgebiet von Senden. Der Grund: Dorthin hat die 78-Jährige Bezugspunkte. Darüber hinaus überprüfte die Polizei den öffentlichen Personennahverkehr sowie die umliegenden Krankenhäuser. Diese Maßnahmen verliefen jedoch ohne Ergebnis.

Vermisste Frau aus Vöhringen könnte Orientierungsprobleme haben

Auch die Bevölkerung wurde um Mithilfe gebeten. Die Polizei beschreibt die Vermisste wie folgt: Sie ist rund 160 Zentimeter groß, trägt eine weiße Jacke mit schwarzen Streifen sowie eine khakifarbene Leggins und rosa Turnschuhe. Die Vermisste hat graue Haare und eine kräftige Statur. Sie ist wohl zu Fuß und ohne Hilfsmittel unterwegs. Es könnte sein, dass sie Probleme bei der Orientierung hat.

Wer die 78-Jährige gesehen hat oder weiß, wo sie sich derzeit aufhält, soll sich unter der Telefonnummer 07303/96510 an die Polizeiinspektion Illertissen oder unter der Notrufnummer 110 an die Einsatzzentrale der Polizei wenden.

Dass die Polizei mit einem großen Aufgebot nach vermissten Senioren sucht, kommt immer wieder vor. Im Landkreis Neu-Ulm wurde im vergangenen Juli mit vielen Einsatzkräften nach einer 85-Jährigen aus Thalfingen gesucht, die leider bis heute nicht gefunden werden konnte. (AZ)