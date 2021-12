80-Jähriger beschädigt beim Parken ein fremdes Auto

Ein älterer Autofahrer touchierte mit seinem Wagen ein anderes Auto. Angeblich hat er von dem Zusammenstoß nichts mitbekommen.

Am Montagvormittag haben Zeugen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße beobachtet, wie ein 80-Jähriger ein geparktes Auto touchierte. Anschließend parkte der Mann um und ging unvermittelt zum Einkaufen. Die Zeugen ließen die Nutzerin des so beschädigten Autos im Supermarkt ausrufen und warteten anschließend sowohl auf die Frau als auch auf den Unfallverursacher.

Zudem wurde die Polizei verständigt. Die Beamten trafen an der Unfallstelle schließlich alle Beteiligten an. Der 80-Jährige hatte den Zusammenstoß seinen Angaben zufolge nicht bemerkt. Es wurden dennoch strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.200 Euro. (AZ)