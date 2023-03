94-jähriger Autofahrer nimmt anderem die Vorfahrt

Ein 94-Jähriger übersieht an einer Einmündung in Vöhringen einen vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Autofahrer. Bei dem Unfall entsteht ein Sachschaden von 6000 Euro.

Ein 94-jähriger Autofahrer hat in Vöhringen ein anderes Auto übersehen und deswegen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der ältere Mann am Freitag gegen 14.30 Uhr von der Emershofer Straße auf die Kreisstraße NU9 in Vöhringen ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen, der mit seinem Auto auf der Kreisstraße in nördliche Richtung fuhr.

Durch die folgende Kollision beider Autos entstand ein von der Polizei geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Bußgeldanzeige, teilt die Polizei mit. (AZ)