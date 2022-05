Vöhringen

14:25 Uhr

96-Jähriger stürzt mit Pedelec in Vöhringen und verletzt sich

Ein Senior hat sich bei einem Unfall mit einem Elektrorad in Vöhringen schwer verletzt.

Ein hochbetagter Radfahrer kommt an einer Bordsteinkante in Vöhringen zu Fall. Wegen seiner schweren Gesichtsverletzungen wird er in eine Klinik gebracht.

Bei einem Fahrradunfall in Vöhringen ist ein 96 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr der Senior am Mittwochnachmittag mit seinem Pedelec auf der Adalbert-Stifter-Straße. Als er von der Straße auf den angrenzenden Radweg fahren wollte, stürzte er wegen der Bordsteinkante. Er zog sich bei dem Sturz schwere Gesichtsverletzungen zu und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

