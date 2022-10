Autofahrer wird bei Unfall auf A7 bei Vöhringen leicht verletzt

Bei einem Überholvorgang auf der Autobahn bei Vöhringen stoßen zwei Autos zusammen. Ein Wagen gerät dadurch ins Schleudern und prallt gegen die Leitplanke.

Zwischen dem Dreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Vöhringen hat sich am späten Donnerstagabend auf der A7 ein Unfall ereignet. Ein 55 Jahre alter Mann wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wechselte ein 32 Jahre alter Autofahrer gegen 22.20 Uhr in Fahrtrichtung Füssen nach seinem Überholvorgang zu früh wieder auf den rechten Fahrstreifen, der Wagen touchierte dabei das Auto des 55-Jährigen. Dieser verlor durch den Anstoß die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Wagen prallte gegen die Schutzplanke, wo er schlussendlich quer zur Fahrbahn zum Stehen kam.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus in Weißenhorn eingeliefert

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der 55-Jährige hingegen wurde mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur sowie mehreren Prellungen und Schürfungen in das Krankenhaus Weißenhorn eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Der Schaden an den Schutzplanken und dem Fahrbahnbelag beläuft sich auf 7000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Senden im Einsatz. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem allerdings nur Sachschaden entstanden ist. Ein 52 Jahre alter Autofahrer nahm nach Angaben der Polizei offensichtlich die Unfallstelle zu spät wahr und fuhr gegen das von der Feuerwehr aufgestellte Absicherungsmaterial. (AZ)