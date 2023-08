Kleintransporter gerät auf der A7 bei Starkregen ins Schleudern

Ein Mann kommt mit einem Kleintransporter bei Vöhringen von der Fahrbahn der A7 ab. Der Wagen rollt eine Böschung hinab und ist danach nicht mehr fahrbereit.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am frühen Montagmorgen wegen eines Aquaplaning-Unfalls nahe der Anschlussstelle Vöhringen der A7 im Einsatz gewesen. Nach ersten Informationen der Polizei war ein 48-Jähriger gegen 6.30 Uhr mit einem Kleintransporter wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ohne Fremdeinwirkung auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Wagen kam von der Autobahn ab, rollte die Böschung hinab und stieß gegen den Wildschutzzaun. Der Fahrer wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, er blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Kleintransporter gibt die Polizei mit 15.000 Euro, den am Zaun mit 1500 Euro. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab, die Feuerwehr Altenstadt stellte einen Vorwarnanhänger auf. Ohne Behinderungen konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Norden an der Unfallstelle vorbeifließen. (wis, jsn)