Vöhringen

06:30 Uhr

Achtung, Schulkinder: Elterntaxis sind in Vöhringen eine Gefahr

Eltern-Taxis sind in Vöhringen immer wieder ein Problem.

Plus Der SPD-Rat Zanker erreicht in Vöhringen einen Teilerfolg mit seinem Vorstoß für einen sicheren Schulweg. Die Stadt will das Problem nun konsequenter angehen.

Von Thomas Vogel

Wie ist die Verkehrssituation in den Stoßzeiten vor den beiden Grundschulen in Vöhringen? „Gefährlich“, so lautet das Ergebnis der Beobachtungen von SPD-Stadtrat Werner Zanker. Er brachte das Thema mit einem Antrag auf die Tagesordnung des Bau- und Verkehrsausschusses des Vöhringer Stadtrats und damit zugleich eigene Lösungsansätze ins Spiel: die Ausweisung von „Schulstraßen“ vor der Uli-Wieland-Schule und der Grundschule Nord sowie die Etablierung sogenannter „Fußbusse“, also die Begleitung von Schulkindern auf dem Schulweg durch Erwachsene.

Wie können Eltern zur Schulwegsicherheit beitragen? Diese Tipps gibt die Polizei 1 / 7 Zurück Vorwärts Unnötige Autofahrten vermeiden: Kinder sollten möglichst laufen oder den Bus nehmen. Mit jedem „Eltern-Taxi“ erhöht sich das Verkehrsaufkommen im Schulbereich. Auch, wenn die Eltern es gut meinen, schaffen sie womöglich Gefahrenquellen.

Ausrüstung prüfen: Helle Kleidung und Schulranzen mit Reflektoren machen die Kinder besser sichtbar.

Einen sicheren Schulweg finden: Zur Hilfestellung bieten Gemeinden und Schulen oftmals vorgefertigte Schulwegpläne an.

Mit dem Kind üben: Eltern können mit ihrem Nachwuchs den Schulweg ablaufen – auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Dabei ist es wichtig, Ängste zu nehmen statt zu schüren.

Über Ablenkung reden: Musik hören, herumtoben, spielen – das lenkt vom Verkehrsgeschehen ab.

Fahrradprüfung abwarten: Zur Schule radeln sollten Kinder erst nach der Fahrradausbildung in der vierten Klasse.

Gefährliche Stellen der Polizei melden: Wo wird die Sicht auf die Straße behindert, etwa durch wuchernde Hecken? (stz)

Die Idee mit den „Schulstraßen“ zog Zanker in der Sitzung wieder zurück. Beim Googeln sei er versehentlich im Geltungsbereich der österreichischen Straßenverkehrsordnung gelandet, wie er einräumte. In Deutschland, so förderten dies ebenfalls die Recherchen der Verwaltung zutage, gebe es solche nicht, im Ausland sehr wohl.

