Ärger um geplantes Mehrfamilienhaus: Nachbarn fühlen sich übergangen

Plus In der Nachbarschaft der Vöhringer Familie Rafensteiner soll ein 11-Parteien-Haus entstehen. Sie ärgert sich über die späte Information. Auch ein Stadtrat übt Kritik.

Die Zeiten üppigen Flächenverbrauchs bei Bauvorhaben sind vorbei. Stattdessen sind die Kommunen gehalten, mehr auf Bauverdichtung im innerstädtischen Raum zu achten. Eine Botschaft des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, die auch von der Stadt Vöhringen konsequent umgesetzt wird. In zunehmendem Maße werden in der Stadt Baulücken geschlossen. Oft geht das reibungslos, aber nicht immer. Ein aktueller Fall.