Aggressive Bettler sind bei Vöhringer Supermärkten unterwegs

Zeugen beschweren sich bei der Polizei über zwei Männer, die Geld fordern. Die Polizei schickt die beiden von dem Supermarktparkplatz weg.

In den vergangenen Wochen sind bei der Polizei in Illertissen vermehrt Mitteilungen eingegangen, dass auf den Supermarktparkplätzen in der Industriestraße aggressive Bettler unterwegs seien. Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Polizei nun zwei Männer in Vöhringen in diesem Zusammenhang. Die 24 und 47 Jahre alten Verdächtigen aus Osteuropa versteckten sich beim Eintreffen eines Streifenwagens auffällig hinter geparkten Fahrzeugen, teilte die Polizei mit.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten keine Auffälligkeiten fest. Die Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland erhielten deshalb einen Platzverweis. Sie nahmen anschließend den Zug nach Ulm, wo sie nach eigenen Angaben in unterschiedlichen Unterkünften nächtigen. (AZ)