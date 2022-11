Akkordeonklub entfacht musikalisches Feuerwerk in Vöhringen

Plus Das Orchester des Akkordeonklubs Vöhringen setzt unter Dirigent Dorin Grama erfolgreich die Tradition fort, abseits ausgetretener Pfade zu musizieren.

Das Akkordeon wird oft in seiner Wirkung unterschätzt, häufig wird es reduziert auf reine Unterhaltungs- oder Stimmungsmusik. Aber das Instrument kann mehr. Das hat das Orchester des Akkordeon-Klubs Vöhringen unter der Leitung von Dorin Grama mit einem erfrischenden Auftritt bewiesen.