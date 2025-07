Ein 37-Jährige soll am Mittwochabend in Vöhringen einen Unfall verursacht und danach Polizisten beleidigt haben. Weil sich aggressiv verhalten haben soll, seien ihm Handschellen angelegt worden, so die Polizei. Der Mann soll deswegen Anzeige wegen Körperverletzung im Amt gestellt haben. Er musste derweil seinen Führerschein abgeben.

