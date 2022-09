Alkoholisierter Radler stürzt: Hat ihn ein Auto geschnitten?

Ein Radfahrer stürzt in Vöhringen und verletzt sich schwer. Gegenüber der Polizei sagt er, ein Auto habe ihn geschnitten. Die Beamten bitten nun um Hinweise.

In Vöhringen ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht stürzte der 66-Jährige am Donnerstagabend gegen 22 Uhr an der Kreuzung von Baderstraße und Silcherstraße. Den Beamten sagte er, ein Auto habe ihn im Bereich der Kreuzung geschnitten, weswegen er stürzte. Der Mann wirkte stark alkoholisiert und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)