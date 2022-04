Herunterfallende Eisplatten verursachen Unfälle im Kreis Neu-Ulm

Am Montag sind mehrere Autos durch Eisplatten beschädigt worden, die von Lastwagen fielen. In Illerzell flüchtete ein Fahrer von der Unfallstelle.

Herunterfallende Eisplatten haben im Landkreis Neu-Ulm am Montag zu drei Unfällen geführt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich jeweils um Eis, das sich von Lastwagendächern gelöst hatte. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Verletzt wurde bei den drei Vorfällen niemand.

Auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Füssen überholte ein Kleintransporter am Vormittag auf Höhe Altenstadt einen Sattelzug, als die Eisplatten auf die Windschutzscheibe fielen. Die Scheibe des Transporters wurde so stark beschädigt, dass sie zu brechen drohte. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Nur eine Viertelstunde später kam es auf der A7 im Bereich Neu-Ulm zu einem ähnlichen Unfall. Hierbei fielen Eisplatten auf die Windschutzscheibe eines überholenden Autos. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Da die beiden ausländischen Lkw-Fahrer versäumt hatten, ihre Fahrzeuge vom Eis zu befreien und dadurch Unfälle verursachten, mussten sie jeweils eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich für das zu erwartende Bußgeldverfahren entrichten.

Ein Lkw-Fahrer flüchtet nach dem Unfall in Vöhringen

Bereits um 6.50 Uhr am Montagmorgen war laut Polizeibericht ein Autofahrer auf der Vöhringer Straße in Illerzell in südlicher Richtung unterwegs. Ihm kam ein Lkw entgegen. Der Lastwagen fuhr kurzzeitig auf die Gegenspur und lenkte dagegen. Durch diese Bewegung lösten sich Eisplatten vom Lkw und krachten auf die Frontscheibe des Autos. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Illertissen bittet die Bevölkerung, Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)