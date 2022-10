Regen auf der A7: Aquaplaning-Unfälle bei Altenstadt und Vöhringen

Auf der Autobahn 7 bei Altenstadt und Vöhringen kamen Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Grund war jeweils überhöhte Geschwindigkeit bei Nässe.

In der Nacht auf Freitag ist es auf der Autobahn 7 zu gleich zwei Unfällen – jeweils in Fahrrichtung Kassel – wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nässe gekommen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der erste Unfall gegen 22.45 Uhr auf Höhe Vöhringen. Ein 33-jähriger Mann kam mit seinem Auto bei Starkregen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und kam schließlich an dem Metallzaun eines angrenzenden Firmengeländes zum Stehen. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf circa 29.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Porsche kommt bei Nässe von der Fahrbahn ab

Um kurz nach Mitternacht traf es dann einen erst 19-jährigen Mann aus der Schweiz, der im dreispurigen Bereich am Altenstadter Berg auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Porsche Carrera verlor und ebenfalls nach rechts in den Grünstreifen schleuderte. Obwohl an dem Sportwagen nur ein Schaden von rund 1000 Euro entstand, musste ebenfalls ein Abschleppwagen angefordert werden.

Beide Fahrer verletzten sich bei den Unfällen nicht. Die Polizei leitete gegen die zwei Fahrzeuglenker ein Bußgeldverfahren ein. Von dem 19-jährigen Schweizer hielten die Beamten eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich ein. (AZ)

